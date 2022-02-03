Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол

Германия вместе с Финляндией будут решать, получит ли Украина гаубицы из Эстонии в рамках содействия в укреплении обороноспособности на фоне угрозы вторжения России. Речь идет об "очень старых гаубицах".

По ее словам, в Германии давно сформировался общественный консенсус не поставлять оружие в зоны острого конфликта. При этом она подчеркнула, что Берлин никогда не блокировал поставки нелетального оружия через НАТО.

"Насчет гаубиц. Это наши достаточно жесткие правила экспорта. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они - эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", - добавила Фельдгузен.