Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол

Германия вместе с Финляндией будут решать, получит ли Украина гаубицы из Эстонии в рамках содействия в укреплении обороноспособности на фоне угрозы вторжения России. Речь идет об "очень старых гаубицах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Германии Анки Фельдгузен для "Радио НВ".
По ее словам, в Германии давно сформировался общественный консенсус не поставлять оружие в зоны острого конфликта. При этом она подчеркнула, что Берлин никогда не блокировал поставки нелетального оружия через НАТО.
"Насчет гаубиц. Это наши достаточно жесткие правила экспорта. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они - эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", - добавила Фельдгузен.
Напомним, ранее сообщалось, что Эстония планирует передать Украине 122-миллиметровые гаубицы на фоне угрозы нового вторжения со стороны России, но ждет одобрения от Германии.
По данным The Wall Street Journal, Берлин заблокировал поставки гаубиц Д-30 для Украины.
Эти советские орудия дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После воссоединения Германии в 1990-х годах Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая затем передала его в Эстонию в 2009 году.