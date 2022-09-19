UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия движется к рецессии из-за неопределенности по поставкам энергии, - Politico

Германия движется к рецессии из-за неопределенности по поставкам энергии
Автор: Дмитрий Браславский

Германия движется к рецессии из-за инфляции, которая превысит отметку в 10 процентов. Это происходит на фоне энергокризиса в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Центральный банк Германии прогнозирует умеренный спад экономики уже в текущем квартале. Также в отчете говорится о более заметном снижении активности в последнем квартале 2022 года и первом квартале следующего года.

"Высокая инфляция и неопределенность по поставкам энергии и ее стоимости влияют не только на отрасль, требующую газа и электроэнергии, ее экспортный бизнес и инвестиции, но и на частное потребление и зависимых от него поставщиков услуг", - заявили в Бундесбанке.

Риски падения экономики в Германии существуют в смысле явного, широкомасштабного и длительного падения экономического производства. Это происходит из-за зависимости страны от российского газа, что делает ее особенно уязвимой к последствиям войны в Украине.

Напомним, что Россия может столкнуться с более продолжительной и глубокой рецессией из-за санкций.

Также цены на нефть дешевеют третью неделю подряд.

Ранее в российском правительстве заявляли об ожиданиях падения экономики к 2030 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия