Германия должна сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием России, - Кент

Заместитель помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что правительство Германии должно сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием Российской Федерации. Поскольку российский газопровод негативно повлияет не только на Украину, но и на другие страны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".
"США считают "Северный поток-2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергобезопасности Европы, плохо для стран Балтии и Польши", - заявил Кент.
Он отметил, что США ввели санкции против газопровода и пытались дать пространство дипломатии.
"Германия говорит, что они лидеры Европы. Мы спрашиваем: что вы сделаете для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и стран Восточной Европы. Это принципиальная позиция. Канцлер Ангела Меркель будет в Вашингтоне, посмотрим что будет", - резюмировал представитель Госдепа США.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.