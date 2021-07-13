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Німеччина повинна сказати, що зробить, щоб "Північний потік-2" не став зброєю Росії, - Кент

Автор: РБК-Україна

Заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив, що уряд Німеччини має сказати, що зробить, щоб "Північний потік-2" не став зброєю Російської Федерації. Оскільки російський газопровід негативно вплине не тільки на Україну, а й на інші країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"США вважають "Північний потік-2" поганою справою. Це погано для України, погано для енергобезпеки Європи, погано для країн Балтії та Польщі", - заявив Кент.

Він зазначив, що США ввели санкції проти газопроводу і намагалися дати простір дипломатії.

"Німеччина каже, що вони лідери Європи. Ми запитуємо: що ви зробите для того, щоб Росія не використовувала газ як зброю проти України та країн Східної Європи. Це принципова позиція. Канцлер Ангела Меркель буде у Вашингтоні, подивимося що буде", - резюмував представник Держдепу США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагатиме компенсацій у разі запуску газопроводу "Північний потік-2" за двома принципами. Йдеться про забезпечення безпеки та виконання Мінських угод.

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Сполучені Штати АмерикиГерманияПівнічний потік-2