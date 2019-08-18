Германия будет депортировать беженцев за посещение родной страны

В правительстве Германии рассказали о новых условиях отмены статуса беженца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как рассказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, в ряде случаев у беженцев могут отобрать их статус, а их самих могут депортировать из Германии. В частности, по словам министра, новые условия коснутся беженцев из Сирии, которые получили убежище в Германии, но продолжают посещать свою родную страну.

"Те, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеют серьезных оснований утверждать, что их в Сирии преследуют. Мы должны отменить их статус беженца", - отметил Зеехофер.

Кроме того, он уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев будет безотлагательно запускать соответствующую процедуру, как только узнает о визитах беженцев в родную страну. Зеехофер добавил, что немецкая власть внимательно следит за развитием ситуации в Сирии.

"Как только позволят обстоятельства, мы начнем осуществлять (депортацию беженцев - ред.)", - подчеркнул министр.

Напомним, в рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС убежище в европейских странах получили уже 32,7 тыс. мужчина.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Германии объявил о новой инициативе по распределения между европейскими странами мигрантов, которых спасают в Средиземном море.