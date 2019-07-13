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В Германии объявили новую инициативу по распределению мигрантов

Новости » Политика    13.07.2019 - 17:47
В Германии объявили новую инициативу по распределению мигрантов
Фото: Хайко Маас (GettyImages)

Глава МИД Германии Хайко Маас объявил о новой инициативе по распределению между странами ЕС мигрантов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас объявил о новой инициативе ФРГ по распределению между европейскими странами мигрантов, которых спасают в Средиземном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, Германия готова "сделать значительный вклад и гарантировать, что ЮУДЕТ забирать к себе фиксированное количество спасенных мигрантов".

"Теперь мы должны идти вперед с теми европейскими странами, которые готовы принимать беженцев, - все остальные приглашаются к участию", - сказал Маас в интервью изданию редакционной группы RND/

Впрочем, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против этого предложения. По его мнению, спасенных в Средиземном море мигрантов нужно отправлять обратно в страны происхождения или в транзитные лагеря, чтобы не отправлять неправильные сигналы и не поощрять мигрантов пытаться перебраться в Европу.

Напомним, в рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тыс. человек.

В начале июля в Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на которой они плыли в направлении Европы. 

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Новости Украины ЕвросоюзГерманияХайко МаасМигранты
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