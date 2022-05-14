В Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины

В Германии заявили об уменьшении количества беженцев из Украины. Ежедневно в страну прибывает около 2 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Томаса де Мезьера изданию Süddeutsche Zeitung.
"Сейчас только около 2 тысяч беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 тысяч человек в день", - говорится в сообщении.
Также чиновник отметил, что через польско-украинскую границу ежедневно домой возвращаются около 20 тысяч беженцев, часть из них приехали из Германии.
"Кое-кто останется, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда с их квалификацией", - добавил Мезьер.
Напомним, что, по данным ООН, с начала полномасштабной войны количество беженцев из Украины превысило 6 млн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.