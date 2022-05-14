В Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины

В Германии заявили об уменьшении количества беженцев из Украины. Ежедневно в страну прибывает около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Томаса де Мезьера изданию Süddeutsche Zeitung.

"Сейчас только около 2 тысяч беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 тысяч человек в день", - говорится в сообщении.

Также чиновник отметил, что через польско-украинскую границу ежедневно домой возвращаются около 20 тысяч беженцев, часть из них приехали из Германии.

"Кое-кто останется, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда с их квалификацией", - добавил Мезьер.