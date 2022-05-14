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У Німеччині заявили про зменшення потоку біженців з України

Фото: Німеччина заявила про зменшення потоку біженців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині заявили про зменшення кількості біженців з Україну. Щоденно в країну прибуває близько 2 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьєра виданню Süddeutsche Zeitung.

"Наразі лише близько 2 тисяч біженців з України прибувають до Німеччини щодня. У середині березня це було понад 15 тисяч людей на день", - йдеться у повідомленні.

Також чиновник зазначив, що через польсько-український кордон щодня додому повертаються близько 20 тисяч біженців, частина з них приїхали з Німеччини.

"Дехто залишиться, якщо люди побачать шанс закріпитися на німецькому ринку праці з їхньою кваліфікацією", - додав Мезьєр.

Нагадаємо, що, за даними ООН, з початку повномасштабної війни кількість біженців з України перевищила 6 млн.

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