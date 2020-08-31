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В Германии заявили о "темных тучах" над отношениями ЕС и России

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Европа должна поддерживать конструктивный диалог с Россией. Впрочем страна выступает за сохранение санкции против Москвы.

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Об этом он заявил во время выступления перед послами Франции в европейских странах, передает dpa.

По его словам, без диалога или в оппозиции к России в Европе не станет безопаснее. Но Маас считает, что над отношениями между Евросоюзом и Россией сейчас "темные тучи", и санкции против РФ должны сохраняться, пока Кремль не изменит свое поведение.

Маас призвал Москву провести полное расследование отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в Берлине.

Напомним, Россия хочет получить от Германии результаты анализов Навального.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что российские власти должны приложить больше усилий, чтобы расследовать и выяснить обстоятельства возможного отравления оппозиционера Навального.

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