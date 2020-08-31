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У Німеччині заявили про "темні хмари" над відносинами ЕС і Росії

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Європа має підтримувати конструктивний діалог з Росією. Втім країна виступає за збереження санкції проти Москви.

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Про це він заявив під час виступу перед послами Франції в європейських країнах, передає dpa.

За його словами, без діалогу або в опозиції до Росії у Європі не стане безпечніше. Але Маас вважає, що над відносинами між Євросоюзом і Росією нині "темні хмари", і санкції проти РФ повинні зберігатися, допоки Кремль не змінить свою поведінку.

Маас закликав Москву провести повне розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, який наразі перебуває на лікуванні в Берліні.

Нагадаємо, Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

Раніше голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що російська влада повинні докласти більше зусиль, щоб розслідувати та з'ясувати обставини можливого отруєння опозиціонера Навального.

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