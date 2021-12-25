В Германии заявили о росте прошений об убежище за год

На долю ФРГ пришлось 28,4 процента первичных ходатайств, поданных на территории Европейского cоюза, то есть больше, чем на любую другую страну в составе ЕС. В 2020-м этот показатель составил менее одной четверти - 24,3 процента.

В Евросоюзе в целом количество ходатайств об убежище за 9 месяцев 2021 года выросло на 15 процентов - до 355 955.

Помимо ФРГ, просители убежища часто стремятся во Францию (73 255 заявки, рост на 20 процентов), Испанию (39 755 заявок, 11-процентный рост) и Италию (28 645 заявок, рост на 8 процентов). Для сравнения: в Венгрии за три квартала были поданы лишь 30 первичных ходатайств.

Чаще других убежище в ЕС просят беженцы из Афганистана, контроль над которым в уходящем году установило радикальное исламистское движение "Талибан", а также Сирии, более 10 лет охваченной гражданской войной. На долю граждан этих двух государств пришлась треть всех ходатайств об убежище в Евросоюзе.