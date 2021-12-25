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У Німеччині заявили про зростання прохань про притулок за рік

Автор: Артур Родивилов

У Німеччині відчутно зросла кількість клопотань про надання політичного притулку. За перші дев'ять місяців поточного року було подано 100 240 таких прохань - на 33 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2020.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На частку ФРН припало 28,4 відсотка первинних клопотань, поданих на території Європейського союзу, тобто більше, ніж на будь-яку іншу країну у складі ЄС. У 2020 - му цей показник склав менше однієї чверті-24,3 відсотка.

В Євросоюзі в цілому кількість клопотань про притулок за 9 місяців 2021 року зросла на 15 відсотків - до 355 955.

Крім ФРН, шукачі притулку часто прагнуть до Франції (73 255 заявки, зростання на 20 відсотків), Іспанії (39 755 заявок, 11-відсоткове зростання) та Італії (28 645 заявок, зростання на 8 відсотків). Для порівняння: в Угорщині за три квартали було подано лише 30 первинних клопотань.

Частіше за інших притулок в ЄС просять біженці з Афганістану, контроль над яким в році, що минає встановив радикальний ісламістський рух "Талібан", а також Сирії, понад 10 років охопленої громадянською війною. На частку громадян цих двох держав припала третина всіх клопотань про притулок в Євросоюзі.

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