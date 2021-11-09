В Германии заявили о новом рекорде по заболеваемости COVID-19. Это происходит на фоне замедления вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

За последние семь дней в стране зарегистрировано 201,1 новых случаев коронавируса на 100 000 человек. Этот показатель превышает предыдущий максимум (197,6), установленный 22 декабря 2020 года.

Количество новых госпитализаций сейчас составляет чуть менее 4 на 100 тысяч жителей в неделю, тогда как в пиковый период, а именно на прошлое Рождество, это число в ФРГ достигало 15,5. В правительстве указывают на заполненность больниц в особо пострадавших регионах.

В понедельник в стране зарегистрировали 15 513 новых случаев COVID-19 против рекордных 37 120, подтвержденных в пятницу. Также в Германии зафиксировали еще 33 летальных исхода, в результате чего общее количество связанных с коронавирусом смертей в стране возросло до 96 558.

По официальным данным, по крайней мере 67% населения из 83 млн человек полностью вакцинированы. Однако, по мнению властей, этого недостаточно. Темпы вакцинации в государстве сейчас замедляются. ФРГ, в отличие от других европейских стран, отказалась делать прививки обязательными для какой-либо профессиональной группы.

На территории государства действует ряд карантинных ограничений. В большинстве регионов доступ к некоторым общественным помещениям и мероприятиям имеют только вакцинированные, вылеченные или протестированные граждане. "Эти правила часто соблюдаются слабо", - отмечается в сообщении.

Бесплатные экспресс-тесты для всех желающих отменили почти месяц назад, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Также сейчас официальные лица выступают за ревакцинацию всех, кто получил прививку минимум шесть месяцев назад.