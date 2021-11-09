У Німеччині заявили про новий рекорд по захворюваності COVID-19. Це відбувається на тлі уповільнення вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

За останні сім днів в країні зареєстровано 201,1 нових випадків коронавірусу на 100 000 осіб. Цей показник перевищує попередній максимум (197,6), встановлений 22 грудня 2020 року.

Кількість нових госпіталізацій зараз становить трохи менше 4 на 100 тисяч жителів на тиждень, тоді як в піковий період, а саме на минуле Різдво, це число в ФРН досягало 15,5. В уряді вказують на заповненість лікарень в особливо постраждалих регіонах.

У понеділок в країні зареєстрували 15 513 нових випадків COVID-19 проти рекордних 37 120, підтверджених у п'ятницю. Також в Німеччині зафіксували ще 33 летальних випадків, в результаті чого загальна кількість пов'язаних з коронавірусом смертей в країні зросла до 96 558.

За офіційними даними, принаймні 67% населення з 83 млн чоловік повністю вакциновані. Однак, на думку влади, цього недостатньо. Темпи вакцинації в державі зараз сповільнюються. ФРН, на відміну від інших європейських країн, відмовилася робити щеплення обов'язковими для будь-якої професійної групи.

На території держави діє низка карантинних обмежень. У більшості регіонів доступ до деяких громадських приміщень і заходів мають тільки вакциновані, вилікувані або протестовані громадяни. "Ці правила часто дотримуються слабо", - зазначається у повідомленні.

Безкоштовні експрес-тести для всіх бажаючих скасували майже місяць тому, щоб спонукати людей пройти вакцинацію. Також зараз офіційні особи виступають за ревакцинацію всіх, хто отримав щеплення мінімум шість місяців тому.