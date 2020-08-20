В Германии заявили, что Лукашенко потерял легитимность и должен уйти

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность. Также он призвал Евросоюз активнее поддерживать процесс "самоосвобождения" в Беларуси.

Об этом Шольц заявил в интервью Funke Mediengruppe.

По его словам, более тесные отношения с Беларусью возможны лишь после того, как там пройдут свободные и справедливые новые выборы.

"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - подчеркнул Шольц.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По официальным результатам ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. При этом сразу после завершения голосования в Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни пытались подавить силовым способом. В итоге были задержаны около 7 тысяч человек. Как минимум трое демонстрантов погибли.

Вчера в Европейском союзе также заявили, что Лукашенко не имеет легитимности быть президентом и не признали результаты выборов.

При этом в ЕС в ближайшее время введет санкции против ответственных за фальсификации на выборах и силовой разгон демонстрантов в Беларуси.