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В Германии заявили о конце стратегического партнерства с Россией

Берлин, Суббота 29 августа 2020 11:40
В Германии заявили о конце стратегического партнерства с Россией
Фото: Вольфганг Ишингер (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Андрей Козловский

Глава влиятельной Мюнхенской безопасностной конференции Вольфганг Ишингер заявил о конце идеи стратегического партнерства Германии с Россией. Такое мнение он выразил из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, в РФ высмеивают жертву. По одной этой причине это несказанно неудобный процесс для Кремля.

"Авторитет России был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг", - сказал Ишингер.

Также он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента Владимира Путина в течение последних 15 лет.

"Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, увы, и самой идеи стратегического партнерства", - сказал Ишингер.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа во время перелета на самолете. Оппозиционер пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не обнаружили. В свою очередь немецкие врачи подтвердили факт отравления Навального.

Правительство Германии готово ввести дипломатические санкции в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Также РБК-Украина писало, Германия призвала Россию не прикрывать ситуацию с Навальным "фиговым листком".

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