Против России могут принять меры из-за хакерской атаки на сайт Бундестага, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

У немецкой прокуратуры есть достаточно доказательств причастности России к этой атаке

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против Российской Федерации могут принять меры из-за хакерской атаки на сайт Бундестага, осуществленной в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, у немецкой прокуратуры есть достаточно доказательств причастности России к этой атаке.

"Я отношусь к этому очень серьезно. Я могу очень честно сказать, что мне больно. С одной стороны, я ежедневно прилагаю усилия, чтобы улучшить отношения с Россией. Но с другой стороны, когда вы видите, что есть убедительные доказательства того, что российское государство ведет себя таким образом, тогда, конечно, это область напряженности ... которая остается внутри меня. Это неприятно", - говорит Меркель.

По предварительным данным, немецкая полиция подозревает в совершении кибератаки россиянина Дмитрия Бадина. Американская ФБР разыскивает его по подозрению в хакерских атаках с предвыборной кампанией в США.

Напомним, Германия подозревает хакера из РФ во взломе сети парламента и выдала ордер на его арест. Подозреваемым является 29-летний Дмитрий Бадин и его также разыскивают США за хакерские атаки, в том числе кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов в 2016 году.

Как сообщало РБК-Украина, российские хакеры сломали компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель и похитили переписку.