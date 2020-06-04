ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині заявили про докази причетності Росії до кібератаки на Бундестаг

Новини » Політика     04.06.2020 - 17:35
У Німеччині заявили про докази причетності Росії до кібератаки на Бундестаг
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Росіянин вчинив кібератаку на німецьке відомство в 2015 році

Німеччина має докази причетності Російської Федерації до хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Кібератаку на відомство здійснив російський громадянин.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За словами Мааса, німецькі правоохоронці мають докази, що хакерську атаку на Бундестаг навесні 2015 року вчинив громадянин РФ для російських спецслужб. При цьому хакер діяв у змові з іншими людьми.

"На цій підставі слідчі судді Федерального суду видали ордер на його арешт", - додав він.

При цьому, як наголосив німецький міністр, жодної мови не йде про "політичні забобони", як заявляє російська сторона.

"Водночас очевидно, що ми хочемо продовжувати конструктивно-критичний діалог з Москвою в інших областях зовнішньої політики, таких як конфлікт на сході України або в Лівії та Сирії", - пояснив Маас.

Зазначимо, у 2015 році російські хакери отримали доступ до комп'ютера канцлера Ангели Меркель та заволоділи її електронними листами. Кібератаку вчинив хакер під псевдонімом Scaramouche.

У скоєні хакерської атаки на Бундестаг підозрюють 29-річного Дмитра Бадіна, якого також розшукує влада США за крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон напередодні президентських виборів.

Санкції проти Росії за хакерську атаку на Бундестаг не виключала канцлер Німеччини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяГерманияБундестагхакериГайко Маас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся