В Германии снова заявили, что не будут давать Украине оружие из собственных запасов

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что Вооруженные силы не будут предоставлять Украине оружие. Он считает, что Бундесвер исчерпал свои возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По словам представителя правительства, Германия не сможет поставлять Украине вооружение из собственных запасов.

"Федеральное правительство больше не видит возможности поставок оружия в Украину из запасов Бундесвера. Вот почему приходится идти другими путями, например, финансировать закупки у военной промышленности", - сказал Хебестрейт.

Он заявил о совместных переговорах Украины и Германии с промышленностью о поставках оружия. Чиновник заверил, что "задержек с поставками оружия с немецкой стороны нет".