У Німеччині знову заявили, що не даватимуть Україні зброю з власних запасів

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт заявив, що Збройні сили не надаватимуть Україні зброю. Він вважає, що Бундесвер вичерпав свої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За словами представника уряду, Німеччина не зможе постачати Україні озброєння з власних запасів.

"Федеральний уряд більше не бачить можливості поставок зброї в Україну із запасів Бундесверу. Ось чому доводиться йти іншими шляхами, наприклад, фінансувати закупівлі у військової промисловості", - сказав Хебестрейт.

Він заявив про спільні переговори України та Німеччини з промисловістю про постачання зброї. Чиновник запевнив, що "затримок з поставками зброї з німецької сторони немає".