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В Германии завершились предварительные переговоры о создании коалиции

Автор: Илона Свиридова

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и партия "Союз-90"/"Зеленые" заявили, что готовы начать официальные переговоры, чтобы сформировать коалицию. Такое решение объявили главы делегаций трех политических сил после сегодняшней встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Партии подготовили 12-страничный документ, обобщающий промежуточные итоги.

По словам кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца, сторонам удалось достичь "очень хорошего результата".

Утром в пятницу представители СДПГ, СвДП и "зеленых" провели отдельные встречи, чтобы дать оценку прошедшим зондирующим переговорам. Затем состоялось совместное обсуждение с участием всех заинтересованных партий.

Предварительные переговоры проводили для того, чтобы укрепить доверие, а также прояснить общие взгляды и препятствия на пути возможного сотрудничества.

Далее стороны приступят к коалиционным переговорам, которые в идеале должны привести к заключению коалиционного соглашения - обязательного документа, который станет "дорожной картой" правящей коалиции на ближайшие четыре года.

Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.

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