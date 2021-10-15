В Германии завершились предварительные переговоры о создании коалиции

Партии подготовили 12-страничный документ, обобщающий промежуточные итоги.

По словам кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца, сторонам удалось достичь "очень хорошего результата".

Утром в пятницу представители СДПГ, СвДП и "зеленых" провели отдельные встречи, чтобы дать оценку прошедшим зондирующим переговорам. Затем состоялось совместное обсуждение с участием всех заинтересованных партий.

Предварительные переговоры проводили для того, чтобы укрепить доверие, а также прояснить общие взгляды и препятствия на пути возможного сотрудничества.

Далее стороны приступят к коалиционным переговорам, которые в идеале должны привести к заключению коалиционного соглашения - обязательного документа, который станет "дорожной картой" правящей коалиции на ближайшие четыре года.