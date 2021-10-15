У Німеччині завершилися попередні переговори про створення коаліції

Партії підготували 12-сторінковий документ, що узагальнює проміжні підсумки.

За словами кандидата в канцлери Німеччини від СДПН Олафа Шольца, сторонам вдалося досягти "дуже хорошого результату".

Вранці в п'ятницю представники СДПН, ВДП і "зелених" провели окремі зустрічі, щоб дати оцінку минулим зондуючим переговорам. Потім відбулося спільне обговорення за участю всіх зацікавлених партій.

Попередні переговори проводили для того, щоб зміцнити довіру, а також прояснити спільні погляди і перешкоди на шляху можливої співпраці.

Далі сторони приступлять до коаліційних переговорів, які в ідеалі повинні привести до укладення коаліційної угоди - обов'язкового документа, який стане "дорожньою картою" правлячої коаліції на найближчі чотири роки.