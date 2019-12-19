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В Германии запретили Uber

Новости » Общество     19.12.2019 - 22:01
В Германии запретили Uber
Иллюстративное фото (flickr/Elliott Brown)

Суд постановил, что Uber нарушает правила справедливой конкуренции

Окружной суд Франкфурта (Германия) запретил сервис онлайн-заказа такси Uber. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр суда.

Сообщается, что иск был подан службой такси Taxi Deutschland.

Также решение суда вступает в силу немедленно. Хотя клиенты по-прежнему могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber.

В свою очередь Uber собирается оспорить это решение в суде более высокой инстанции.

Отметим, что Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Но суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.

Добавим, что Uber работает в 63 странах и более 700 городах по всему миру и имеет 91 миллион активных пользователей каждый месяц, согласно данным компании.

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, городской регулятор служб такси и частного проката Лондона отказал компании Uber в лицензии. Сообщается, что компании отказали в лицензии за "несколько нарушений, которые ставили под угрозу безопасность пассажиров".

Как сообщало РБК-Украина, что компания Uber Technologies Inc., которая предоставляет услуги по заказу такси и доставке еды, заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов.

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