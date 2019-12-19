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У Німеччині заборонили Uber

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 22:01
У Німеччині заборонили Uber
Ілюстративне фото (flickr/Elliott Brown)

Суд постановив, що Uber порушує правила справедливої конкуренції

Окружний суд Франкфурта (Німеччина) заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр суду.

Повідомляється, що позов був поданий службою таксі Taxi Deutschland.

Також рішення суду набирає чинності негайно. Хоча клієнти можуть замовляти таксі через незалежних підрядників Uber.

У свою чергу Uber збирається оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

Зазначимо, що Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та ще низці німецьких міст. У Німеччині сервіс працює виключно з компаніями, що займаються прокатом автомобілів, та їх ліцензованими водіями. Але суд постановив, що така модель порушує правила справедливої конкуренції та для здійснення таких послуг Uber повинен сам отримувати ліцензію на прокат автомобілів.

Додамо, що Uber працює в 63 країнах і понад 700 містах по всьому світу і має 91 мільйон активних користувачів кожен місяць, згідно з даними компанії.

Нагадаємо, що в понеділок, 25 листопада, міський регулятор служб таксі і приватного прокату Лондона відмовив компанії Uber в ліцензії. Повідомляється, що компанії відмовили у ліцензії за "кілька порушень, які ставили під загрозу безпеку пасажирів".

Як повідомляло РБК-Україна, що компанія Uber Technologies Inc., яка надає послуги щодо замовлення таксі та доставку їжі, уклала найбільшу в своїй історії операцію з купівлі близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів.

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