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У Німеччині заборонили феєрверки на Новий рік: німці кинулися за ними до Польщі

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Берлін, Четвер 30 грудня 2021 21:29
У Німеччині заборонили феєрверки на Новий рік: німці кинулися за ними до Польщі Фото: у Німеччині заборонили феєрверки на новорічні свята (unsplash.com/cmophoto-net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Німеччини другий рік поспіль забороняє феєрверки на новорічні свята через загрозу поширення коронавірусу. Німці масово їдуть купувати їх до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, цього місяця другий рік поспіль влада Німеччини оголосила заборону на продаж феєрверків. Таким способом уряд прагне запобігти масовим скупченням людей під час пандемії коронавірусу.

На тлі заборони німці масово їдуть за феєрверками до Польщі. В результаті у продавців піротехніки в Німеччині утворилися великі запаси продукції. Вони мають намір подати до суду на уряд.

Нагадавши, влада Парижа цього року скасувала новорічні заходи на Єлисейських полях, у тому числі святковий феєрверк, через штам "Омікрон".

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