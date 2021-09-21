UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии в заложники захватили пассажиров автобуса

Автор: Анна Полисученко

В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса. Захват произошел вечером 21 сентября в федеральной земле Бавария на юге ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. Заложников захватил вооруженный пассажир автобуса. Среди заложников – два водителя автобуса.

Как сообщили в полиции Средней Франконии, остальные пассажиры уже находятся вне автобуса, под защитой полиции. Сам автобус припаркован на обочине.

Во время операции были слышны звуки трех взрывов, над местом ЧП кружит полицейский вертолет.

Подробности уточняются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия