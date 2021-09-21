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У Німеччині в заручники захопили пасажирів автобуса

Автор: Анна Полисученко

У Німеччині невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса. Захоплення відбулося ввечері 21 вересня у федеральній землі Баварія на півдні ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Після повідомлення про подію поліція повністю заблокувала маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках. Заручників захопив озброєний пасажир автобуса. Серед заручників - два водії автобуса.

Як повідомили в поліції середньої Франконії, інші пасажири вже знаходяться поза автобусом, під захистом поліції. Сам автобус припаркований на узбіччі.

Під час операції були чутні звуки трьох вибухів, над місцем НП кружляє поліцейський вертоліт.

Подробиці уточнюються.

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