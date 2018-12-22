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В Германии закрыли последнюю угольную шахту

Новости » Общество    22.12.2018 - 04:23
В Германии закрыли последнюю угольную шахту
Фото: Франк-Вальтер Штанмайер с горняками (twitter.com/dw_politics)

На церемонии присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

В Рурской области Германии официально прекратила работу последняя угольная шахта страны "Проспер Ганиэль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На церемонии закрытия шахты присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Во время речи Штайнмайер сказал о важной роли, которую угольная промышленность сыграла в развитии Германии.

"Часть немецкой истории подходит к концу здесь. Без угля всю нашу страну и ее развитие в течение последних 200 лет невозможно представить", - сказал он.

Жан-Клод Юнкер в свою очередь отдал должное "смелости и добродетелям добытчиков угля".

Напомним, 20 декабря в Чехии на шахте СЅМ у города Карвина на северо-востоке страны произошел взрыв метана, в результате погибло 13 горняков.

В Чехии выросло число погибших от взрыва на шахте В Донецкой области из-за обвала на шахте погиб рабочий
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