В Германии закрыли последнюю угольную шахту

На церемонии присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
В Рурской области Германии официально прекратила работу последняя угольная шахта страны "Проспер Ганиэль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
На церемонии закрытия шахты присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Во время речи Штайнмайер сказал о важной роли, которую угольная промышленность сыграла в развитии Германии.
"Часть немецкой истории подходит к концу здесь. Без угля всю нашу страну и ее развитие в течение последних 200 лет невозможно представить", - сказал он.
Жан-Клод Юнкер в свою очередь отдал должное "смелости и добродетелям добытчиков угля".
Напомним, 20 декабря в Чехии на шахте СЅМ у города Карвина на северо-востоке страны произошел взрыв метана, в результате погибло 13 горняков.