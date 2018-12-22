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У Німеччині закрили останню вугільну шахту

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 04:23
У Німеччині закрили останню вугільну шахту
Фото: Франк-Вальтер Штанмаєр з гірниками (twitter.com/dw_politics)

На церемонії були присутні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

В Рурській області Німеччини офіційно припинила роботу остання вугільна шахта країни "Проспер Ганіель". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На церемонії закриття шахти були присутні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Під час промови Штайнмаєр сказав про важливу роль, яку вугільна промисловість відіграла в розбудові Німеччини.

"Частина німецької історії добігає кінця тут. Без вугілля всю нашу країну та її розвиток протягом останніх 200 років неможливо уявити", - сказав він.

Жан-Клод Юнкер своєю чергою віддав шану "сміливості і чеснотам видобувачів вугілля".

Нагадаємо, 20 грудня у Чехії на шахті СЅМ біля міста Карвіна на північному сході країни стався вибух метану, у результаті загинуло 13 гірників.

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