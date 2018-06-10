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У Німеччині загорівся завод BMW у Баварії

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 15:57
Фото: завод BMW в Ландсхуте
Фото: завод BMW в Ландсхуте

На даний момент над заводом піднімаються клуби диму

У Німеччині сьогодні, 10 червня, загорівся завод автоконцерну BMW в місті Ландсхут (Баварія). Про це повідомляє газета Passauer Neue Presse.

Повідомляється, що на заводі автоконцерну BMW загорілося приміщення з продуктами з вмістом магнію. На даний момент над заводом піднімаються клуби диму, місцева влада закликала жителів Ландсхута закрити вікна і двері. Крім того, у зв'язку з пожежею на автомобільному заводі призупинили рух поїздів на ділянці залізниці між Верт-ан-дер-Ізаром та Ландсхутом.

Фото: пожежа на заводі BMW (pnp.de)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині на викиди перевірять майже 1 млн автомобілів Daimler. Зокрема, представники Федерального відомства автомобільного транспорту виявили в автомобілях концерну Daimler п'ять заборонених програмних функцій, які здатні відключати систему очищення вихлопних газів.

 

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Теги публікації: BMW, Германия, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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