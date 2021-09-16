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В Германии задержали четверых подозреваемых в подготовке нападения на синагогу

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Германия, Четверг 16 сентября 2021 19:31
В Германии задержали четверых подозреваемых в подготовке нападения на синагогу Фото: в Германии предотвратили нападение на синагогу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 16 сентября, полиция задержала четырех человек, которых подозревают в подготовке нападения на синагогу в Хагене. Среди задержанных, в частности, 16-летний сириец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

"Похоже, что нападение, которое было мотивировано исламистами, удалось предотвратить", - цитирует издание Армина Лашета, премьера федеральной земли Рейн-Вестфаолия, где расположен Хаген.

Лашет также пообещал, что немецкие власти сделают все возможное для того, чтобы установить, какие сети стояли за этим заговором. В то же время министр внутренних дел федеральной земли Герберт Ройл сказал, что у правоохранителей уже есть подробности заговора, но он их не сообщил.

По данным немецких СМИ, иностранная разведка сообщила немецким правоохранителям о том, что сирийский подросток планирует взорвать синагогу в Хагене.

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