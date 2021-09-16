У Німеччині затримали чотирьох підозрюваних у підготовці нападу на синагогу

У четвер, 16 вересня, німецька поліція затримала чотирьох людей, яких підозрюють у підготовці нападу на синагогу в Хагені . Серед затриманих, зокрема, 16-річний сирієць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons .

"Схоже, що нападу, який був мотивований ісламістами, вдалося запобігти", - цитує видання Арміна Лашета, прем'єра федеральної землі Рейн-Вестфаолія, де розташований Хаген.

Лашет також пообіцяв, що німецька влада зробить все можливе для того, щоб встановити, які мережі стояли за цією змовою. Водночас міністр внутрішніх справ федеральної землі Герберт Ройл сказав, що правоохороці вже мають подробиці змови, але він їх не повідомив.

За даними німецьких ЗМІ, іноземна розвідка повідомила німецьких правоохоронців про те, що сирійський підліток планує підірвати синагогу в Хагені.