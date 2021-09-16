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В немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения

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Германия, Четверг 16 сентября 2021 00:55
В немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения Фото: в немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения. Операцией руководят офицеры из города Дортмунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полиции Дортмунда.

"В настоящее время у нас есть информация о возможном риске нападения на еврейское учреждение в Хагене. В этой связи были активированы меры защиты со стороны полиции. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной", - рассказали правоохранители.

В настоящий момент улица, на которой расположена синагога, блокирована, а само здание закрыто для посещений.

В этот день иудеи во всем мире отмечают праздник Йом Кипур, или Судный день - день поста и отпущения грехов. Он приходится на 10-й день первого месяца еврейского календаря.

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