В немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения
Фото: в немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения (Getty Images)
В немецком Хагене полиция патрулирует синагогу из-за угрозы нападения. Операцией руководят офицеры из города Дортмунд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полиции Дортмунда.
"В настоящее время у нас есть информация о возможном риске нападения на еврейское учреждение в Хагене. В этой связи были активированы меры защиты со стороны полиции. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной", - рассказали правоохранители.
В настоящий момент улица, на которой расположена синагога, блокирована, а само здание закрыто для посещений.
В этот день иудеи во всем мире отмечают праздник Йом Кипур, или Судный день - день поста и отпущения грехов. Он приходится на 10-й день первого месяца еврейского календаря.