ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных: что это значит

Новина українською →
Берлин, Среда 11 августа 2021 10:57
В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных: что это значит Фото: в Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных заведений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный более 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

Напомним, Германия начала делиться COVID-вакцинами с другими странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Вакцинация
NEWS
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну