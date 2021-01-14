В Германии впервые за сутки от коронавируса умерло более 1,2 тысяч человек

Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)

В Германии за среду, 13 января, зафиксировали 1244 смерти от коронавируса. Это самый большой суточный прирост за период пандемии.

Об этом сообщает DPA.

Всего в Германии зафиксировано 43 881 смерти коронавируса. Предыдущий антирекорд был установлен 8 января - 1188 смерти.

Также за последние сутки в стране коронавирусом заразились 25 164 человека. Общее количество заразившихся за время пандемии - 1 978 590.

Ранее сообщалось, что глобальная пандемия COVID будет взята под контроль до конца 2021 года. Однако для этого необходимо соблюдать противоэпидемические меры для снижения числа инфицированных.

Также известно, что люди, переболевшие коронавирусом, могут и дальше распространять инфекцию. Остатки вируса могут оставаться в носу и горле.

Кроме этого, второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.