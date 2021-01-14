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У Німеччині вперше за добу від коронавірусу померло більше 1,2 тисяч осіб

Берлін, Четвер 14 січня 2021 16:08
У Німеччині вперше за добу від коронавірусу померло більше 1,2 тисяч осіб
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Німеччині за середу, 13 січня, зафіксували 1244 смерті від коронавірусу. Це найбільший добовий приріст за період пандемії.

Про це повідомляє DPA.

Всього в Німеччині зафіксовано 43 881 смерті коронавіруса. Попередній антирекорд був встановлений 8 січня - 1188 смерті.

Також за останню добу в країні коронавірусом заразилися 25 164 людини. Загальна кількість тих, що заразилися за час пандемії - 1 978 590.

Раніше повідомлялося, що глобальна пандемія COVID буде взята під контроль до кінця 2021 року. Однак для цього необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи для зниження числа інфікованих.

Також відомо, що люди, перехворіли коронавірусом, можуть і далі поширювати інфекцію. Залишки вірусу можуть залишатися в носі і горлі.

Крім цього, другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складніше попереднього. Таку думку висловив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

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