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В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян

Фото: в Мюнхене впервые конфисковали недвижимость у россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан России в связи с введенными санкциями. Вероятно, имущество отобрали у депутата Госдумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что прокуратура Мюнхена с 14 июня конфисковала три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

Имя владельцев недвижимости не сообщается, однако указывается, что это якобы супружеская пара.

По данным СМИ, конфискованная недвижимость в Мюнхене принадлежит депутату Госдумы РФ и его супруге.

Напомним, что в Германии хотят создать реестр российских активов для более эффективных санкций.

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ГерманияСанкции против РоссииКонфискация имущества