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У Німеччині вперше конфіскували нерухомість у росіян

Фото: у Мюнхені вперше конфіскували нерухомість у росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині вперше конфіскували нерухомість у громадян Росії у зв'язку з введеними санкціями. Ймовірно, майно відібрали у депутата Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що прокуратура Мюнхена з 14 червня конфіскувала три об'єкти нерухомості (приватні квартири), а також банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на суму близько 3500 євро.

Ім'я власників нерухомості не повідомляється, проте вказується, що це нібито подружня пара.

За даними ЗМІ, конфіскована нерухомість в Мюнхені належить депутату Держдуми РФ і його дружині.

Нагадаємо, що у Німеччині хочуть створити реєстр російських активів для більш ефективних санкцій.

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ГерманияСанкції проти РосіїКонфіскація майна