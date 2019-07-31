В Германии усилят безопасность вокзалов

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Также намерены расширить видеонаблюдение в общественных местах

В Германии намерены увеличить численность сотрудников полиции на железнодорожных вокзалах. Об этом заявил во вторник, 30 июля, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он также добавил, что следует изучить технические возможности для усиления безопасности.

Издание отмечает, что министр прервал свой отпуск из-за происшествия 29 июля на вокзале Франкфурта-на-Майне, когда мужчина столкнул на рельсы 8-летнего мальчика и его мать под приближавшийся высокоскоростной поезд.

По словам Зеехофера, вопрос о мерах усиления безопасности обсудят на высшем уровне представители германского МВД, федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, а также концерна Deutsche Bahn.

Он также заявил о необходимости расширить видеонаблюдение в общественных местах, что является "сложным заданием", поскольку в Германии более 5500 вокзалов.

Напомним, 29 июля проживающий в Швейцарии 40-летний гражданин Эритреи столкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд, в результате инцидента мальчик погиб. По информации следователей, каких-либо связей между задержанным и жертвами не обнаружено. Нападавший пока не прокомментировал свои мотивы, его намерены подвергнуть психиатрической экспертизе.