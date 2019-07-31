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У Німеччині посилять безпеку вокзалів

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 02:57
У Німеччині посилять безпеку вокзалів
Ілюстративне фото (wham.com)

Також мають намір розширити відеоспостереження в громадських місцях

У Німеччині мають намір збільшити кількість співробітників поліції на залізничних вокзалах. Про це заявив у вівторок, 30 липня, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєхофер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він також додав, що слід вивчити технічні можливості для посилення безпеки.

Видання зазначає, що міністр перервав свою відпустку через події 29 липня на вокзалі Франкфурта-на-Майні, коли чоловік зіштовхнув на рейки 8-річного хлопчика і його матір під високошвидкісний потяг.

Зі слів Зеєхофера, питання про заходи посилення безпеки обговорять на вищому рівні представники німецького МВС, федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури, а також концерну Deutsche Bahn.

Він також заявив про необхідність розширити відеоспостереження в громадських місцях, що є "складним завданням", оскільки у Німеччині понад 5500 вокзалів.

Нагадаємо, 29 липня 40-річний громадянин Еритреї, який проживає у Швейцарії, зіштовхнув дитину та її мати під поїзд, у результаті інциденту хлопчик загинув. За інформацією слідчих, якихось зв'язків між затриманим і жертвами не виявлено. Нападник поки не прокоментував свої мотиви, його мають намір піддати психіатричній експертизі.

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