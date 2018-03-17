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В Германии тысячи курдов протестовали против действий Турции в Сирии

НовостиОбщество    17.03.2018 - 20:59
Фото: протесты курдов в Германии (twitter EuropeAwaken)
Фото: протесты курдов в Германии (twitter EuropeAwaken)

В двух демонстрациях в Ганновере приняли участие до 11 тыс. людей

В немецком городе Ганновер тысячи людей в субботу, 17 марта 2018 года, вышли на демонстрацию против турецкой военной операции в населенном преимущественно курдами сирийском районе Африн. Об этом сообщает DW.

Указано, что в городскую администрацию поступили заявки на проведение двух мероприятий, в которых, по данным полиции, приняли участие до 11 тысяч человек.

Как сообщается, оба протестных шествия объединились, после чего состоялся заключительный митинг, в котором приняли участие около 9 тыс. демонстрантов. Одно шествие несколько раз останавливали правоохранители, поскольку его участники демонстрировали запрещенные символы и выкрикивали запрещенные лозунги, которые имеют отношение к запрещенной не только в Турции, но и в Германии Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Участники акции забрасывали полицейских пластиковыми бутылками и флагштоками, никто при этом не пострадал. Правоохранители задержали по меньшей мере трех человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на субботу в других крупных немецких городах также были запланированы демонстрации курдов.

Напомним, демонстрации с критикой политики президента Турции Реджепа Эрдогана и - в последние два месяца - против турецкого наступления на Африн проходят в Германии достаточно часто, особенно в городах, где проживает значительное число курдов.

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Теги: Германия, протест, курды, Митинг
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