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У Німеччині тисячі курдів протестували проти дій Туреччини в Сирії

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 20:59
Фото: протести курдів у Німеччині (twitter EuropeAwaken)
Фото: протести курдів у Німеччині (twitter EuropeAwaken)

У двох демонстраціях у Ганновері взяли участь до 11 тис. людей

У німецькому місті Ганновер тисячі людей у суботу, 17 березня 2018 року, вийшли на демонстрацію проти турецької військової операції у населеному переважно курдами сирійському районі Африн. Про це повідомляє DW.

Зазначено, що до міської адміністрації надійшли заявки на проведення двох заходів, у яких, за даними поліції, взяли участь до 11 тисяч людей.

Як повідомляється, обидві протестні ходи об'єдналися, після чого відбувся заключний мітинг, у якому взяли участь близько 9 тис. демонстрантів. Одну ходу кілька разів зупиняли правоохоронці, оскільки її учасники демонстрували заборонені символи та скандували заборонені гасла, які мають стосунок до забороненої не лише в Туреччині, а й у Німеччині Робітничої партії Курдистану (РПК).

"Учасники акції закидали поліцейських пластиковими пляшками та флагштоками, ніхто при цьому не постраждав. Правоохоронці затримали щонайменше трьох осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на суботу в інших великих німецьких містах також були заплановані демонстрації курдів.

Нагадаємо, демонстрації з критикою політики президента Туреччини Реджепа Ердогана та - в останні два місяці - проти турецького наступу на Африн відбуваються в Німеччині досить часто, особливо в містах, де проживає значна кількість курдів.

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Теги: Германия, протест, курды, Мітинг
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