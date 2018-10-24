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У Німеччині троє пожежників спеціально влаштовували підпали, щоб їх гасити

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 22:29
Ілюстративне фото (twitter.com/BR24)
Ілюстративне фото (twitter.com/BR24)

В цілому їх дії завдали збитків майже на мільйон євро

Троє пожежників в німецькому місті Нойс, поблизу Дюссельдорфа, навмисне влаштували серію пожеж, оскільки хотіли щось загасити. В цілому їх дії завдали збитків майже на мільйон євро, повідомляє РБК-Україна,посилаючись на Deutsche Welle.

Як наголошується, троє молодих волонтерів місцевої пожежної служби в цілому здійснили 13 підпалів в період між жовтнем 2017 року і січнем 2018 року.

В цьому зізнався один з підозрюваних через свого адвоката. Обвинувачений зазначив, що мотивом було "прагнення гасити пожежі" через відсутность пожеж в місті. Двоє адвокатів інших підозрюваних озвучили схожу мотивацію своїх клієнтів.

Троє підозрюваних у віці від 20 до 23 років підпалювали транспортні засоби (зокрема вантажівки, мотоцикли) і вдома. В цілому їх дії завдали збитків майже на мільйон євро. Підсудним загрожує великий штраф і ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у пожежі на залізничній станції в німецькому місті Зігбург постраждали близько 40 осіб.

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