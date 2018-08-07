В Германии на пожаре железнодорожной станции пострадали 40 человек

Пожар произошел на железнодорожной станции в немецком городе Зигбург

В пожаре на железнодорожной станции в немецком городе Зигбург пострадали около 40 человек. Об этом сообщает газета Die Zeit.

Сообщается, что 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Огонь перекинулся на восемь ближайших домов, вынудив реагировать в общей сложности около 100 человек.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предполагается, что огонь мог начаться из-за искр, которые вылетели из-под проезжавшего мимо поезда.

В настоящий момент пожар еще горит, на месте происшествия работают спасатели. Железнодорожный маршрут Кельн-Франкфурт временно перекрыт, сроки возобновления работы линии неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии июль 2018 года побил температурный рекорд и стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года. Во многих районах страны температура превышала показатели в +35 градусов.

Жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках. Кроме того, ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев. Согласно прогнозам, в августе жара не отступит.

Также отмечается, что в связи с жарой значительно снизился уровень воды и, как следствие, пропускная способность фарватера Рейна, а также Эльбы и Одера. Кроме того, Министерство сельского хозяйства Германии уже сейчас прогнозирует сокращение урожая зерна на 7-8 млн тонн, а общий экономический ущерб оценивается в 1,4 млрд евро.