В Германии суд выдал ордер на арест напавшего на пассажиров автобуса

Ордер был выдан по запросу прокуратуры

Районный суд в Любеке (Германия) 21 июля выдал ордер на арест мужчины, который с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил 14 человек. Об этом сообщает издание DW.

Указано, что ордер был выдан по запросу прокуратуры. Мужчине вменяется покушение на убийство жестоким и опасным для жизни многих людей способом, связанным с тяжкими телесными повреждениями, а также попытка поджога при отягчающих обстоятельствах.

Также указано, что к выводу о попытке совершить поджог автобуса правоохранители пришли после изучения записей камер видеонаблюдения.

Кроме того, задержанный ударил кулаком по лицу водителя, который пытался помешать совершению поджога.

Полиция информирует, что один из пассажиров, 21-летний мужчина, получил тяжелые ранения, его жизнь удалось спасти только в результате многочасовой операции.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Любека предъявила нападавшему на пассажиров автобуса обвинения.

Нападение произошло 20 июля. Двое человек из четырнадцати получили тяжелые ранения.