В Германии прокуратура предъявила обвинения напавшему с ножом на автобус

Мужчину обвиняют в покушении на убийство и попытке поджечь автобус

В Германии мужчине, напавшему с ножом на пассажиров автобуса и ранившему 14 человек, предъявили обвинения. Об этом сообщает ресурс Miami Herald.

Обвинения в субботу, 21 июля, выдвинула прокуратура города Любек. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

"Немецкие прокуроры обвиняют 34-летнего мужчину, который напал на пассажиров в переполненном городском автобусе с ножом в северном городе Любек в пятницу, в покушении на убийство", - отмечает издание.

Кроме того, мужчине вменяют нанесение серьезных телесных повреждениях и попытку поджечь автобус.

Также сообщается, что у нападавшего двойное гражданство - Германии и Ирана.

Напомним, ранее в прокуратуре немецкого города Любек не исключали версию теракта в качестве мотива напавшего с ножом на пассажиров автобуса. Сообщалось, что правоохранители опрашивают людей, ехавших в автобусе во время нападения, и проводят допрос нападавшего.

20 июля в городе Любек мужчина в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате чего были ранены 14 человек. Отмечалось, что два человека получили тяжелые ранения, и еще 12 отделались несильными порезами.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.