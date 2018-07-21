У Німеччині суд видав ордер на арешт напав на пасажирів автобуса

Ордер був виданий за запитом прокуратури

Районний суд у Любеку (Німеччина) 21 липня видав ордер на арешт чоловіка, який з ножем напав на пасажирів автобуса і поранив 14 осіб. Про це повідомляє видання DW.

Зазначено, що ордер був виданий за запитом прокуратури. Чоловікові закидають замах на вбивство жорстоким і небезпечним для життя багатьох людей способом, пов'язаним з тяжкими тілесними ушкодженнями, а також спробу підпалу при обтяжуючих обставинах.

Також зазначено, що до висновку про спробу вчинити підпал автобуса правоохоронці прийшли після вивчення записів камер відеоспостереження.

Крім того, затриманий ударив кулаком по обличчю водія, який намагався перешкодити здійсненню підпалу.

Поліція інформує, що один з пасажирів, 21-річний чоловік, отримав важкі поранення, його життя вдалося врятувати тільки в результаті багатогодинної операції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Любека пред'явила нападнику на пасажирів автобуса звинувачення.

Напад стався 20 липня. Двоє людей з чотирнадцяти отримали важкі поранення.