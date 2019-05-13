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В Германии столкнулись самолет Меркель и автомобиль

Новости » Происшествия    13.05.2019 - 21:30
В Германии столкнулись самолет Меркель и автомобиль
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Во время столкновения самолет не двигался

В аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Во время столкновения самолет не двигался, а канцлера на его борту не было. Получило ли воздушное судно повреждение и каков их масштаб, в сообщении не раскрывается.

В ВВС сообщили, что канцлер вернулась в Берлин на другом самолете из числа правительственных бортов.

Отметим, Меркель прибыла для посещения младшего университета в Вуппертале, приземлившись в аэропорту Дортмунда. В Берлин канцлер вернулась на вертолете.

Напомним, в прошлом году РБК-Украина писало, что самолет,  в котором летела канцлер Германи Ангела Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем. Однако тогда не уточнялось, о каких именно неполадках была речь.

Позже в немецких Военно-воздушных силах (ВВС) заявили, что причиной экстренной посадки самолета канцлера Германии Ангелы Меркель стал электрический сбой.

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