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У Німеччині зіткнулися два трамваї, постраждали 43 людини

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 12:46
Фото: зіткнення поїздів (youtube.com/WELT)
Фото: зіткнення поїздів (youtube.com/WELT)

Один з водіїв, ймовірно, був п'яний

В німецькому Кельні зіткнулися два трамваї, в результаті чого постраждали 43 людини. Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Інцидент стався ввечері 15 березня. Одна людина госпіталізована.

Прес-служба транспортної компанії Кельна KVB пише в Twitter, що за інформацією поліції, один з водіїв, ймовірно, був п'яний.

"Якщо це правда, ми глибоко вражені і з'ясуємо всі обставини. Досі таких речей не траплялося в KVB", - йдеться в повідомленні.

Речник поліції Кельна підтвердив у ніч на п'ятницю, 16 березня, що тест на алкоголь був позитивним. Тим не менш, результат аналізу крові все ще не був готовий вранці.

Нагадаємо, 28 лютого у Єгипті зіткнулися два потяги, 15 осіб загинули. Ще 40 людей отримали поранення.

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Теги: трамвай, Кельн, столкновение
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