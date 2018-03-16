У Німеччині зіткнулися два трамваї, постраждали 43 людини

В німецькому Кельні зіткнулися два трамваї, в результаті чого постраждали 43 людини. Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Інцидент стався ввечері 15 березня. Одна людина госпіталізована.

Прес-служба транспортної компанії Кельна KVB пише в Twitter, що за інформацією поліції, о дин з водіїв, ймовірно, був п'яний.

"Якщо це правда, ми глибоко вражені і з'ясуємо всі обставини. Досі таких речей не траплялося в KVB", - йдеться в повідомленні.

Die Polizei hat mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. Falls sich das bewahrheitet sind wir tief erschüttert & werden dies intern aufklären. So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht. — KVB AG (@KVBAG) 15 березня 2018 р.

Речник поліції Кельна підтвердив у ніч на п'ятницю, 16 березня, що тест на алкоголь був позитивним. Тим не менш, результат аналізу крові все ще не був готовий вранці.

Нагадаємо, 28 лютого у Єгипті зіткнулися два потяги, 15 осіб загинули. Ще 40 людей отримали поранення.