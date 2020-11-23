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В Германии сожалеют, что США вышли из Договора по открытому небу

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что Германия сожалеет, что США вышли из Договора по открытому небу. Он обещает, что Германия продолжит активно работать в его пределах.

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Об этом пишет DW.

Он подчеркнул, что немецкое правительство продолжит реализацию контракта, для чего недавно приобрело новый самолет наблюдения Airbus A319.

"Наша собственная позиция относительно договора остается неизменной: мы считаем, что это является важной частью архитектуры контроля над вооружениями", - заявил Маас.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 22 ноября, официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной своего выхода в Вашингтоне называют невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора пр открытому небу. Трамп заявил, что Россия не придерживается этого договора.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиХайко Маас